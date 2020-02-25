Ураган в Запорожской области: поваленные деревья и "вырваные" балконы
Как информирует RegioNews, в областном центре очевидцы сняли, как ураган вырывал балкон.
Также ветер повалил много деревьев в разных районах областного центра, а также в городах Энергодар, Васильевка, поселке Розовка.
Кроме того, владельцы собак, которые рискнули выйти на вечерне прогулки, рассказывали, что четвероногих сносило ветром.
Также в ГСЧС сообщили, что из-за непогоды в Украине погиб один человек и четверо травмированы.
Отмечается, что травмировались люди в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожья. Также один человек погиб в Одессе.
Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).
Остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях.
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