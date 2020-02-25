Ураган в Запорожской области: поваленные деревья и "вырваные" балконы

Из-за шквального ветра ураган в Запорожской области повредил здания и машины. Как информируют в ГСЧС область - одна из девяти в Украине, где ветер наделал беды

Фото: ГСЧС

Из-за шквального ветра ураган в Запорожской области повредил здания и машины. Как информируют в ГСЧС область - одна из девяти в Украине, где ветер наделал беды

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