Ураган в Винницкой области повалил деревья, заблокировал дороги, разбил автомобили
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.
Случаи падения деревьев зафиксированы в Литинском, Немировском, Липовецком, Могилев-Подольском и в г.Виннице. В результате сильного ветра в с.Стрижавка Винницкого района сорвано кровлю с жилого дома, а в г.Жмеринке - с новостройки.
Также в 9:40 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого в поселке Березовка через сильный порыв ветра в помещении Винницкого областного учебно-курсового комбината аграрного образования упало дерево. Сотрудники ГСЧС прибыли на место инцидента, осмотрели повреждения и ликвидировали завал.
Не повезло и жителям города Ладыжин - там сильные порывы ветра сорвали металлическую крышу автостанции.
Как стало известно ранее, 24 февраля в Одессе из-за непогоды упало дерево и тяжело травмировало женщину.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов