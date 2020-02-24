Ураган в Винницкой области повалил деревья, заблокировал дороги, разбил автомобили

В Винницкой области циклон "Юлия” повалил деревья, заблокировал дороги, разбил автомобили и оставил без света десятки населенных пунктов

Фото: Facebook ГСЧС

В Винницкой области циклон "Юлия” повалил деревья, заблокировал дороги, разбил автомобили и оставил без света десятки населенных пунктов

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Случаи падения деревьев зафиксированы в Литинском, Немировском, Липовецком, Могилев-Подольском и в г.Виннице. В результате сильного ветра в с.Стрижавка Винницкого района сорвано кровлю с жилого дома, а в г.Жмеринке - с новостройки.

Также в 9:40 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого в поселке Березовка через сильный порыв ветра в помещении Винницкого областного учебно-курсового комбината аграрного образования упало дерево. Сотрудники ГСЧС прибыли на место инцидента, осмотрели повреждения и ликвидировали завал.

Не повезло и жителям города Ладыжин - там сильные порывы ветра сорвали металлическую крышу автостанции.

Как стало известно ранее, 24 февраля в Одессе из-за непогоды упало дерево и тяжело травмировало женщину.