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25 февраля 2020, 12:18 6

В Карпатах метель, погодные условия остаются сложными

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25 февраля 2020, 12:18 6
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Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия и усиление ветра. В Карпатах метель, от походов в горы лучше воздержаться
Фото со страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия и усиление ветра. В Карпатах метель, от походов в горы лучше воздержаться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 25 февраля, на горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 15 м/с, порывы до 20 м/сек. Температура воздуха -8°С. Туристам следует воздержаться от походов в горы", - говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook.

По данным Укргидрометцентра, 25 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

В связи с перемещением активного циклона, в юго-восточных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Украине будет наблюдаться сильный ветер 15-20 м/с, в Карпатах пройдет снег, а порывы ветра будут достигать 40 м/сек.

Такие погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Спасатели отмечают усилении мер собственной безопасности в этот период и призывают без лишней необходимости не выходить на улицу. Необходимо также следить за передвижением собственных детей и объяснить им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, щитов и малых архитектурных форм в случае сильных порывов ветра.

В результате осложнения погодных условий один человек погиб и два человека травмированы. В частности, в г. Херсон в результате падения дерева был травмирован ребенка 2007 г.р. Частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой. Через шквальни ветер ураган в Запорожской области повредил здания и машины.


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