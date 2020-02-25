В Карпатах метель, погодные условия остаются сложными
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня, 25 февраля, на горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 15 м/с, порывы до 20 м/сек. Температура воздуха -8°С. Туристам следует воздержаться от походов в горы", - говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook.
По данным Укргидрометцентра, 25 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
В связи с перемещением активного циклона, в юго-восточных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Украине будет наблюдаться сильный ветер 15-20 м/с, в Карпатах пройдет снег, а порывы ветра будут достигать 40 м/сек.
Такие погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.
Спасатели отмечают усилении мер собственной безопасности в этот период и призывают без лишней необходимости не выходить на улицу. Необходимо также следить за передвижением собственных детей и объяснить им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, щитов и малых архитектурных форм в случае сильных порывов ветра.
В результате осложнения погодных условий один человек погиб и два человека травмированы. В частности, в г. Херсон в результате падения дерева был травмирован ребенка 2007 г.р. Частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой. Через шквальни ветер ураган в Запорожской области повредил здания и машины.
- 14:10 25 февраля В Запорожье директор предприятия похитил более полумиллиона гривен и оставил людей без тепла
- 14:05 25 февраля Запасы газа Украины сократились на четверть
- 14:04 25 февраля Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
- 14:03 25 февраля Северодонецкий горизбирком снова провалил заседание и "потерял" печать
- 13:57 25 февраля Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
- 13:50 25 февраля Наезд на толпу людей в Германии: выросло число пострадавших
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов