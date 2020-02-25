В Николаеве ветер снес более 250 деревьев и повредил электросети

Утром 25 февраля николаевские городские коммунальные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий непогоды

Утром 25 февраля николаевские городские коммунальные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий непогоды

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета, передает RegioNews.

Коммунальщики должны убрать ветки, мусор и поваленные ураганом деревья, восстановить поврежденные электросети и тому подобное. В целом работы у них будет немало.

Сообщается, что от стихии пострадало более 250 деревьев, кровли 75 домов и соцзаведений.

Кроме того, из-за падения деревьев повреждено несколько теплотрасс. Аварийными службами зафиксировано более 100 обрывов электросетей.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня 10 горноспасательный отряд убрал 23 поваленных дерева. Сейчас коммунальщики убирают улицы, а также очищают город от упавших деревьев", - говорится в сообщении.