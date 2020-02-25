Кропивничанке, на которую упало дерево, сделают операцию
Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики
Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики
"Пострадавшая находится в травматологическом отделении областной больницы. По словам медиков, состояние удовлетворительное, но есть ушибы на участках тела. Женщина жаловалась на боли в ноге - рентген показал перелом, ее готовят к операции ", - сказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям городского совета Сергей Коваленко.
Напомним, что дерево едва не убило женщину на углу улиц Вячеслава Черновола и Преображенской. Из-за урагана сухое дерево не устояло упало и придавило ветвями женщину и повредило автомобиль, который стоял рядом.
Как сообщалось ранее, 24 февраля в Одессе тоже из-за непогоды упало дерево и травмировало женщину. Потерпевшая не выжила.
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