Кропивничанке, на которую упало дерево, сделают операцию

Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики

Фото: ГСЧС Украины

Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики

"Пострадавшая находится в травматологическом отделении областной больницы. По словам медиков, состояние удовлетворительное, но есть ушибы на участках тела. Женщина жаловалась на боли в ноге - рентген показал перелом, ее готовят к операции ", - сказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям городского совета Сергей Коваленко.

Напомним, что дерево едва не убило женщину на углу улиц Вячеслава Черновола и Преображенской. Из-за урагана сухое дерево не устояло упало и придавило ветвями женщину и повредило автомобиль, который стоял рядом.