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25 февраля 2020, 13:24 4

Кропивничанке, на которую упало дерево, сделают операцию

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25 февраля 2020, 13:24 4
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Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики
Фото: ГСЧС Украины
Жительницу Кропивницкого, на которую 24 февраля на улице Вячеслава Чорновола упало дерево, на днях прооперируют медики
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
"Пострадавшая находится в травматологическом отделении областной больницы. По словам медиков, состояние удовлетворительное, но есть ушибы на участках тела. Женщина жаловалась на боли в ноге - рентген показал перелом, ее готовят к операции ", - сказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям городского совета Сергей Коваленко.
Напомним, что дерево едва не убило женщину на углу улиц Вячеслава Черновола и Преображенской. Из-за урагана сухое дерево не устояло упало и придавило ветвями женщину и повредило автомобиль, который стоял рядом.

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