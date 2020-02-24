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24 февраля 2020, 17:39 7

Из-за урагана закрыли аэропорт "Херсон"

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24 февраля 2020, 17:39 7
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В Херсоне из-за непогоды был закрыт международной аэропорт
В Херсоне из-за непогоды был закрыт международной аэропорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Херсонские вести.

Сегодня, 24 февраля, утром отсюда вылетел "борт" на Киев, а вот из Стамбула "Аэробус" уже не прилетел.

Директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук объясняет:

"Направление ветра боковое, поэтому самолет может не удержаться на взлетно-посадочной полосе. Это крайне опасно для воздушных судов, поэтому к концу дня никаких рейсов не будем принимать и отправлять. Такая же ситуация сейчас сложилась в аэропортах Одессы и Николаева".

Руководитель областного Гидрометцентра Юрий Кирияк также подтвердил, что именно в районе международного аэропорта "Херсон" порывы ветра были сильнейшие. Они достигали 25-29 метров в секунду, тогда как по области не превышали 16-17 м/сек, и только в Нижнесерогозском районе фиксировали 20 м/с.

"Ураган принес циклон с европейской территории. Но уже на следующий день ветер стихнет, а температура воздуха поднимется до тринадцати градусов Цельсия. Зато еще за два дня ожидаем очередного циклона с понижением температуры воздуха до 6-8 градусов, сильным ветром и осадками", — рассказал Юрий Кирияк.


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