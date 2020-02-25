Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра завали палаточный городок. Как сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений в Facebook, порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра завали палаточный городок. Как сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений в Facebook, порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - сказано в сообщении, передает RegioNews . Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток. Напомним, Соединенные Штаты передали учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов. Это полевые комплексы типа "Аляска". Как известно, вчера, 24 февраля, в Украине ухудшились погодные условия.

.