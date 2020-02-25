18:01  24 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 09:05 6

Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 09:05 6
Читайте також українською мовою
Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра завали палаточный городок. Как сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений в Facebook, порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду
Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра завали палаточный городок. Как сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений в Facebook, порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - сказано в сообщении, передает RegioNews .

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Напомним, Соединенные Штаты передали учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов. Это полевые комплексы типа "Аляска".

Как известно, вчера, 24 февраля, в Украине ухудшились погодные условия.


негода вітер наметове містечко армія
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »