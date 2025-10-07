Желтый уровень опасности в Одессе: школы и садики перешли на дистанционку

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, передает RegioNews.

"Дистанционное в учебных заведениях в соответствии с письмом ОВА. У всех: школы, садики, внешкольные заведения", – отметила Буйневич.

В комментариях к сообщению она добавила, что в случае ухудшения погоды дистанционное обучение может продлиться еще на два дня. Также Буйневич отметила, что в школах и садах не просохли укрытия после ливня 30 сентября.

Как известно, по прогнозам синоптиков 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в городе были свергнуты около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

2 октября спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.