В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
В Одессе завершили поисковые работы после стихии: продолжаются восстановительные работы

Фото: ГСЧС
В Одессе спасатели завершили поисковую работу после масштабной стихии. Продолжаются аварийно-восстановительные меры

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Специалисты ГСЧС полностью откачали воду из более чем 60 объектов и подготовили их к дальнейшему восстановлению. Еще около 30 остаются подтопленными, работы там продолжаются.

По официальным данным, число погибших составляет 10 человек. В то же время, более 380 человек удалось спасти. Все заявки от населения проработаны.

Наиболее сложной остается ликвидация подтоплений в подземных паркингах, где скопились большие массивы воды. Там работает почти 130 мотопомпов, а также привлечены подразделения из других регионов. Только с паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Относительно укрытий: из 42 затопленных объектов гражданской защиты в 40 воду уже откачали и подготовили к использованию. Работы еще продолжаются на двух.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в Одессе были повалены около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

