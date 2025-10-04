Иллюстративное фото: t.me/OleksiiKuleba

В Одессе из-за сильных осадков снова повысился уровень воды, особенно в Киевском и Пересыпском районах

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в городе наблюдается усложнение движения транспорта.

"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями. Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны", – добавил Кипер.

Ранее сообщалось, что новая волна осадков грозит Одессе масштабными подтоплениями, несмотря на продолжающиеся работы по ликвидации последствий предыдущей стихии.