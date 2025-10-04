В двух районах Одессы из-за ливня снова поднялся уровень воды
В Одессе из-за сильных осадков снова повысился уровень воды, особенно в Киевском и Пересыпском районах
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, в городе наблюдается усложнение движения транспорта.
"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями. Для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны", – добавил Кипер.
Ранее сообщалось, что новая волна осадков грозит Одессе масштабными подтоплениями, несмотря на продолжающиеся работы по ликвидации последствий предыдущей стихии.
