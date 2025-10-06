Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях

иллюстративное фото: из открытых источников

Расположенный на юге циклон вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Во вторник, 7 октября, дожди ожидаются в Одесской, Винницкой, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха будет неоднородной, на западе холодновато, +9…+12, на юге и востоке будет тепло, +15…+21, на севере +12…+14, в центре +12…+16, на Днепропетровщине до +18 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, днем до +14 градусов.

Как сообщалось, 6 октября ожидается облачная погода с небольшими дождями на большинстве территорий, на севере и востоке осадки маловероятны.