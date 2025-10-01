В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев

Фото: ЖКС Одессы

В результате непогоды в Одессе было повалено около 70 деревьев и крупных веток. К ликвидации последствий привлечены специалисты КП "Горзелентрест", "Городские дороги" и "Жилищно-коммунальные сервисы"

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, коммунальщики уже распилили и вывезли деревья по 37 адресам, еще в 33 локациях работы продолжаются.

В первую очередь освобождают от препятствий дороги, автомагистрали, пешеходные зоны и подъезды к социальным объектам.

Напомним, во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли сильные дожди. Так, за сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

После трагедии в Одессе, где в результате непогоды погибли по меньшей мере девять человек, среди которых ребенок, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб и обстоятельств происшествия.