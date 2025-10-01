16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 16:04

В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев

01 октября 2025, 16:04
Читайте також українською мовою
Фото: ЖКС Одессы
Читайте також
українською мовою

В результате непогоды в Одессе было повалено около 70 деревьев и крупных веток. К ликвидации последствий привлечены специалисты КП "Горзелентрест", "Городские дороги" и "Жилищно-коммунальные сервисы"

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, коммунальщики уже распилили и вывезли деревья по 37 адресам, еще в 33 локациях работы продолжаются.

В первую очередь освобождают от препятствий дороги, автомагистрали, пешеходные зоны и подъезды к социальным объектам.

Напомним, во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли сильные дожди. Так, за сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

После трагедии в Одессе, где в результате непогоды погибли по меньшей мере девять человек, среди которых ребенок, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб и обстоятельств происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса непогода Дожди ливень деревья ветки коммунальщики
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
01 октября 2025, 13:10
В Одессе и районе из-за непогоды погибли девять человек, среди них – ребенок
01 октября 2025, 07:48
Одесщина борется с последствиями непогоды: спасатели работают круглосуточно
01 октября 2025, 06:42
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
01 октября 2025, 17:46
Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ
01 октября 2025, 17:40
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
01 октября 2025, 17:10
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
01 октября 2025, 16:37
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто
01 октября 2025, 16:25
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »