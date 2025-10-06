Одесщину снова зальет дождями

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Одессе ожидаются осадки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как сообщили в ведомстве, 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди (сумма осадков за трое суток 45-80 мм). I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях. В частности, во вторник, 7 октября, дожди ожидаются в Одесской, Винницкой, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях.