12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 18:09

Одесщину снова зальет дождями

06 октября 2025, 18:09
иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшие дни в Одессе ожидаются осадки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как сообщили в ведомстве, 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди (сумма осадков за трое суток 45-80 мм). I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях. В частности, во вторник, 7 октября, дожди ожидаются в Одесской, Винницкой, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях.

