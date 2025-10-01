После смерти девяти человек в Одессе Зеленский инициировал проверку всех служб

Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

После трагедии в Одессе, где в результате непогоды погибли по меньшей мере девять человек, среди которых ребенок, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб и обстоятельств происшествия

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Кулеба доложил о ситуации в городе, после чего получил задание выяснить все факты, которые могли привести к столь масштабным последствиям.

Подробный доклад ожидается в эту пятницу, 3 октября.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Проверяют информацию относительно еще одного человека, судьба которого пока неизвестна", – отметил президент.

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Из-за непогоды погибла семья из 5 человек, их накрыла волна. Семья проживала на цокольном этаже дома.

Раньше мы публиковали видео последствий непогоды: транспорт под землей, поваленные деревья, затопленный паркинг.

Также сообщалось, что все пассажирские поезда, несмотря на сложные погодные условия в Одессе, продолжают отправляться и прибывать в город.