Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю

Скриншот с видео

В Одессе второй день подряд идут сильные дожди, объявлен красный уровень опасности. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

На месте работают спасатели и коммунальные службы, движение в городе ограничено.

Кроме того, полностью затоплен паркинг в "Радужном".

Еще на одной из улиц города дерево упало прямо на авто.

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Из-за непогоды погибла семья из 5 человек, их накрыла волна. Семья проживала на цокольном этаже дома.

Также сообщалось, что все пассажирские поезда , несмотря на сложные погодные условия в Одессе, продолжают отправляться и прибывать в город.