Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку

В Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки впровадили дистанційне навчання у закладах освіти

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, передає RegioNews.

"Дистанційне у закладах освіти відповідно до листа ОВА. У всіх: школи, садочки, позашкільні заклади", – зазначила Буйневич.

В коментарях до допису вона додала, що у разі погіршення погоди дистанційне навчання можуть продовжити ще на два дні. Також Буйневич зазначила, що у школах та садочках не просохли укриття після зливи 30 вересня.

Як відомо, за прогнозами синоптиків 7, 8 та 9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в місті були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Внаслідок негоди загинули 10 людей.