10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 10:04

Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку

07 жовтня 2025, 10:04
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки впровадили дистанційне навчання у закладах освіти

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, передає RegioNews.

"Дистанційне у закладах освіти відповідно до листа ОВА. У всіх: школи, садочки, позашкільні заклади", – зазначила Буйневич.

В коментарях до допису вона додала, що у разі погіршення погоди дистанційне навчання можуть продовжити ще на два дні. Також Буйневич зазначила, що у школах та садочках не просохли укриття після зливи 30 вересня.

Як відомо, за прогнозами синоптиків 7, 8 та 9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в місті були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Внаслідок негоди загинули 10 людей.

погода Одеса прогноз школи Синоптики Дощі дистанційне навчання
