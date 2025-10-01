23:50  30 сентября
На фронте погиб популярный украинский актер
Во Львовской области таможенники задержали Mercedes с вещами Chanel и Hermes на 800 тыс. грн
Маскировались под интернет-магазинов: в Киеве разоблачили сall-центр аферистов
01 октября 2025, 06:42

Одесщина борется с последствиями непогоды: спасатели работают круглосуточно

01 октября 2025, 06:42
Фото: ГСЧС
По состоянию на 21:00 30 сентября в Одессе и Одесском районе спасатели помогли 231 человеку и эвакуировали из воды 46 транспортных средств, среди них три "скорых"

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Были задействованы более 500 работников коммунальных служб, энергетиков и ГСЧС, а также 85 единиц техники.

Энергетики за день возобновили электроснабжение для 66,6 тыс. семей в 131 населенном пункте. Без света оставались еще 23,7 тыс. потребителей. Работы по возобновлению электроснабжения не прекращаются.

Наиболее сложной остается ситуация в Одессе и Одесском районе. Аварийные бригады непрерывно работают над устранением последствий непогоды и продолжили ремонтные работы ночью, несмотря на затяжной ливень и подтопленные дороги. Были задействованы все аварийные бригады.

Системы водо- и газоснабжения работают в штатном режиме.

Из-за непогоды 1 октября школы Одессы будут работать дистанционно. В некоторых заведениях подтоплены классы, группы и укрытия, но для младших школьников организуют очередные группы.

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия и в течение этих суток.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыл сильный ливень. Подтоплен ряд улиц, движение транспорта затруднено.

