В Одессе, несмотря на непогоду, пассажирские поезда продолжают курсировать

Фото: Укрзализныця

Все пассажирские поезда, несмотря на сложные погодные условия в Одессе, продолжают отправляться и прибывать в город

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В компании отметили, что движение обеспечивается резервными тепловозами с ограничением скорости для безопасности пассажиров.

Некоторые рейсы следуют измененными маршрутами. В то же время, возможны незначительные задержки в графике.

"Помогаем местным службам в ликвидации последствий непогоды", – добавили в "Укрзализныце".

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Подтоплены дороги и проезды. В течение ночи ГСЧС проводила эвакуацию людей из подтопленных мест, откачивала воду из зданий, вытаскивала автомобили. По последним данным, в результате непогоды погибли девять человек.