Після смерті дев'яти людей в Одесі Зеленський ініціював перевірку всіх служб
Після трагедії в Одесі, де внаслідок негоди загинули щонайменше дев'ять людей, серед яких дитина, Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
За словами Зеленського, Кулеба доповів про ситуацію в місті, після чого отримав завдання з'ясувати всі факти, що могли призвести до таких масштабних наслідків.
Детальна доповідь очікується цієї п’ятниці, 3 жовтня.
"Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", – зазначив президент.
Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Через негоду загинула сімʼя з 5 людей, їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.
Раніше ми публікували відео наслідків негоди: транспорт під землею, повалені дерева, затоплений паркінг.
Також повідомлялося, що усі пасажирські поїзди, попри складні погодні умови в Одесі, продовжують відправлятися та прибувати у місто.