13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 13:45

Після смерті дев'яти людей в Одесі Зеленський ініціював перевірку всіх служб

01 жовтня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

Після трагедії в Одесі, де внаслідок негоди загинули щонайменше дев'ять людей, серед яких дитина, Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Кулеба доповів про ситуацію в місті, після чого отримав завдання з'ясувати всі факти, що могли призвести до таких масштабних наслідків.

Детальна доповідь очікується цієї п’ятниці, 3 жовтня.

"Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", – зазначив президент.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Через негоду загинула сімʼя з 5 людей, їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.

Раніше ми публікували відео наслідків негоди: транспорт під землею, повалені дерева, затоплений паркінг.

Також повідомлялося, що усі пасажирські поїзди, попри складні погодні умови в Одесі, продовжують відправлятися та прибувати у місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода Одеса Дощі Кулеба Олексій Володимирович Зеленський злива перевірка доклад
Наслідки зливи: на Одещині понад 40 тисяч абонентів залишились без світла
01 жовтня 2025, 10:40
В Одесі та районі через негоду загинули дев'ятеро людей, серед них – дитина
01 жовтня 2025, 07:48
Одещина бореться з наслідками негоди: рятувальники працюють безперервно
01 жовтня 2025, 06:42
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма
01 жовтня 2025, 13:59
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
Запросили на побачення: у Львові російські агенти планували підірвати українських військових
01 жовтня 2025, 13:35
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
01 жовтня 2025, 13:10
Підпал пошти у Львові: поліція затримала 19-річного зловмисника
01 жовтня 2025, 12:47
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
01 жовтня 2025, 12:16
На Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей
01 жовтня 2025, 12:10
Півтори тижні у шлюбі: вдова загиблого під час атаки у Дніпрі розповіла про смерть коханого
01 жовтня 2025, 11:59
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »