Сильный ливень в Одессе: затоплены улицы, транспорт меняет маршруты
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл сильный ливень. Подтоплены ряд улиц, движение транспорта затруднено, а горожане сообщают о перебоях с электроснабжением
Об этом информирует RegioNews.
Как отметили, в Одесском горсовете, из-за проблем со светом не курсируют трамваи №7, 13, 20 и 27, а троллейбусы №10 и №8 изменили маршрут.
Сильнее всего подтопило улицу Промышленную.
Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия – ливни и порывы ветра до 14 м/с.
Напомним, накануне на горе Поп Иван в Карпатах выпал первый снег, температура опустилась до -3°C.
