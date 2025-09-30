08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
01:55  30 сентября
"Очень сложно": певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о своей диете
30 сентября 2025, 10:05

Сильный ливень в Одессе: затоплены улицы, транспорт меняет маршруты

30 сентября 2025, 10:05
Фото: Общественное Одесса
Читайте також
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл сильный ливень. Подтоплены ряд улиц, движение транспорта затруднено, а горожане сообщают о перебоях с электроснабжением

Об этом информирует RegioNews.

Как отметили, в Одесском горсовете, из-за проблем со светом не курсируют трамваи №7, 13, 20 и 27, а троллейбусы №10 и №8 изменили маршрут.

Сильнее всего подтопило улицу Промышленную.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия – ливни и порывы ветра до 14 м/с.

Напомним, накануне на горе Поп Иван в Карпатах выпал первый снег, температура опустилась до -3°C.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
