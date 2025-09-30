Сильный ливень в Одессе: затоплены улицы, транспорт меняет маршруты

Фото: Общественное Одесса

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл сильный ливень. Подтоплены ряд улиц, движение транспорта затруднено, а горожане сообщают о перебоях с электроснабжением

Об этом информирует RegioNews.

Как отметили, в Одесском горсовете, из-за проблем со светом не курсируют трамваи №7, 13, 20 и 27, а троллейбусы №10 и №8 изменили маршрут.

Сильнее всего подтопило улицу Промышленную.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия – ливни и порывы ветра до 14 м/с.

Напомним, накануне на горе Поп Иван в Карпатах выпал первый снег, температура опустилась до -3°C.