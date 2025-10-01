Фото: ГСЧС

В Одессе и Одесском районе спасатели почти сутки ликвидируют последствия мощной непогоды

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По последним данным, в результате непогоды погибли девять человек, среди них – ребенок.

В течение ночи ГСЧС проводила эвакуацию людей из подтопленных мест, откачивала воду из зданий, вытаскивала автомобили и искала пропавшую девушку. Ее тело обнаружили в семь утра. На месте работала психологиня ГСЧС, оказывавшая помощь родственникам.

В общей сложности спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. К работам привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Аварийные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Были подтоплены дороги и проезды. По состоянию на 21:00 30 сентября спасатели помогли 231 человеку и эвакуировали из воды 46 транспортных средств, в том числе три "скорых".