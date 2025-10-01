Фото: ГСЧС

Вторые сутки Одесщина страдает от мощного ливня, который привел к масштабным последствиям и человеческим жертвам

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате стихии в Одессе погибли девять человек, среди них – один ребенок. Зафиксированы случаи переохлаждения у жителей из-за длительного пребывания в воде, пострадавшие получают необходимую медпомощь.

Ливень вызвал подтопление дорог, перебои с электроснабжением, повреждение имущества и падение деревьев. К ликвидации последствий привлечены более 500 работников коммунальных служб, энергетиков и спасателей, а также 85 единиц техники. Спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Энергетики за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах. По состоянию на утро без света остаются около 42 тысячи потребителей в 32 населенных пунктах. Самая сложная ситуация остается в Одессе, однако ремонтные бригады работают непрерывно.

Системы водо- и газоснабжения функционируют в штатном режиме.

Власти призывают жителей избегать передвижений без необходимости, поскольку погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными.

Напомним, в Одессе из-за непогоды погибла семья из 5 человек: их накрыла волна. Семья проживала на цокольном этаже дома.

Также сообщалось, что все пассажирские поезда, несмотря на сложные погодные условия в Одессе, продолжают отправляться и прибывать в город.