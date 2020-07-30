В МВД сообщили об усилении контроля за нелегальным оборотом оружия

Причиной такого решения стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве

Причиной такого решения стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве

Фото: из открытых источников

Замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина", передает RegioNews.

Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил Геращенко.

Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.

Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем.