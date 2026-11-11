Возле железнодорожного вокзала в Киеве мужчина избил знакомого

Фото: полиция Киева

У железнодорожного вокзала в Киеве 29-летний мужчина жестоко избил своего 39-летнего знакомого. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей носа. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Перед конфликтом мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ними возник спор, переросший в драку.

Во время стычки младший мужчина начал избивать знакомого руками и ногами. В результате избиения 39-летний киевлянин получил многочисленные травмы.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей носа. Мужчину госпитализировали, сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

Правоохранители задержали 29-летнего нападающего. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.