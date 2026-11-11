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11 ноября 2026, 16:20

Кокаин, мефедрон и 2,5 кг наркотиков: в Киеве задержан подозреваемый в сбыте

11 ноября 2026, 16:20
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Фото: Киевской городской прокуратуры
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В Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, во время личного обыска мужчины правоохранители обнаружили амфетамин, мефедрон и таблетки. Наркотические средства были расфасованы для дальнейшей отправки заказчикам в разные регионы Украины.

В ходе обыска квартиры подозреваемого изъяли значительное количество веществ, внешне похожих на наркотические средства и психотропы. Среди них кокаин, амфетамин, мефедрон, каннабис, экстази, псилоцибиновые грибы, а также печенье с содержанием наркотического вещества.

Общий вес изъятого составляет около 2,5 кг. Все вещества были направлены на экспертное исследование. Кроме того, в помещении нашли более 400 зип-пакетов, которые, по версии следствия, могли использовать для фасовки наркотиков.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

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