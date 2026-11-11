В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в сторону многоэтажных домов
В Вараше Ровенской 38-летний мужчина открыл стрельбу из автомата в собственной квартире. Он произвел не менее шести выстрелов в направлении густонаселенных районов и многоэтажек города. К счастью, никто не пострадал
Об этом сообщили в полицейских Ровенской области, передает RegioNews .
Как сообщили в полиции, о стрельбе правоохранителям стало известно 10 ноября около 03:40. В полицию обратился 36-летний местный житель, слышавший звуки выстрелов и обнаруживший поврежденный подоконник в своей квартире.
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ оперативно установили личность стрелка. Им оказался 38-летний житель Вараша, стрелявший из автоматического оружия из комнаты собственной квартиры в направлении жилой застройки.
При силовой поддержке роты полиции особого назначения правоохранители задержали мужчину. Автомат АК-47, из которого он стрелял, задержанный добровольно выдал.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители также обнаружили и изъяли:
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ручную гранату;
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два ножа;
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электродетонатор;
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300 отстрелянных гильз;
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121 патрон разного калибра;
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автомат АК-74;
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три впали в ручную гранату;
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три отрезка полиэтиленовой трубы с пластическим взрывчатым веществом внутри.
Следователи сообщили 38-летнему мужчине о подозрении по факту хулиганства. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.