В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в сторону многоэтажных домов

Фото: полиция Ровенской области

В Вараше Ровенской 38-летний мужчина открыл стрельбу из автомата в собственной квартире. Он произвел не менее шести выстрелов в направлении густонаселенных районов и многоэтажек города. К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщили в полицейских Ровенской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, о стрельбе правоохранителям стало известно 10 ноября около 03:40. В полицию обратился 36-летний местный житель, слышавший звуки выстрелов и обнаруживший поврежденный подоконник в своей квартире.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ оперативно установили личность стрелка. Им оказался 38-летний житель Вараша, стрелявший из автоматического оружия из комнаты собственной квартиры в направлении жилой застройки.

При силовой поддержке роты полиции особого назначения правоохранители задержали мужчину. Автомат АК-47, из которого он стрелял, задержанный добровольно выдал.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители также обнаружили и изъяли:

ручную гранату;

два ножа;

электродетонатор;

300 отстрелянных гильз;

121 патрон разного калибра;

автомат АК-74;

три впали в ручную гранату;

три отрезка полиэтиленовой трубы с пластическим взрывчатым веществом внутри.

Следователи сообщили 38-летнему мужчине о подозрении по факту хулиганства. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.