В Киевской области незаконно добыли песок более миллиарда гривен: подозревают предпринимателя

Фото: Киевская областная прокуратура

Предпринимателю сообщили о подозрении в организации незаконной добычи песка в селе Ходосовка Обуховского района Киевской области. По данным следствия, фигурант организовал работы без специального разрешения на пользование недрами

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам следствия, предприниматель действовал по предварительному сговору с другими лицами. Он привлек к работам специальную технику и нашел людей, которые могли ею управлять. Добычу осуществляли без соответствующих разрешений, в том числе на самовольно занятых земельных участках, принадлежащих другим владельцам.

Добытый песок использовали, в частности, для повышения уровня земли на территориях, где строили коттеджный городок.

Кроме незаконного использования недрами, во время работ повредили земельные участки частного собственника. Следствие установило, что на частях трех участков сняли почвенный покров. В общей сложности в восстановлении нуждаются более трех гектаров земли.

По данным прокуратуры, имущественный ущерб, причиненный владельцу участков, превышает 234 млн грн.

Предпринимателю инкриминируют организацию незаконной добычи полезных ископаемых местного значения, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины), а также умышленное повреждение чужого имущества, что причинило крупные потери. 194 УК Украины).

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.