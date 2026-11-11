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11 ноября 2026, 17:16

Приказал обстрелять жилые дома Покровска: российскому генералу объявили подозрение

11 ноября 2026, 17:16
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Фото: Донецкая областная прокуратура
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Российскому генерал-полковнику, на момент ударов занимавшему должность командующего Южного военного округа РФ и группировке войск "Юг", заочно сообщили о подозрении в военном преступлении

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

Следствие установило, что российский командующий реализовывал политику государства-агрессора, направленную на терроризацию мирного населения Украины. Для выполнения боевых задач он использовал подчиненные ему военные подразделения.

В частности, для атаки на жилые кварталы Покровска подозреваемый привлек командира 439-й реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил РФ. В марте 2026 года командиру уже заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.

По материалам следствия командующий знал, что определенные для поражения объекты не использовались в военных целях. Несмотря на это, он лично спланировал атаку и приказал обстрелять гражданскую инфраструктуру осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами по заранее определенным координатам.

В результате ударов по Солнечному и Шахтерскому микрорайонам Покровская погибли три человека: супруги пенсионеров и 71-летний мужчина. Еще 11 горожан в возрасте от 30 до 71 года получили ранения разной степени тяжести.

Также в результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и учебное заведение.

Российскому военному командующему заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц или сопряженному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, этому генерал-полковнику ранее объявили подозрение в отдании приказа бомбить гражданские объекты в Краматорске, в том числе кафе RiaPizza. Тогда погибли 13 человек, еще 56 получили ранения. Среди пострадавших были восьмимесячный ребенок, иностранные граждане, журналисты и волонтеры.

Напомним, что Киевская городская прокуратура и СБУ заочно сообщили о подозрении 55-летнему командующему Черноморским флотом ВМФ РФ, которого следствие считает ответственным за приказ нанести ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 года.

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