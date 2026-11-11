В Харькове российский дрон попал в автомобиль: погиб человек
В Салтовском районе Харькова российский беспилотник попал в автомобиль. В результате атаки погиб человек. Также повреждено остекление окон многоквартирного дома
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
Сначала глава области информировал, что после попадания дрона в автомобиль на месте вспыхнул пожар. Предварительно пострадавших не было.
Впоследствии информацию уточнили. По словам Синегубова, в результате российского удара погиб человек. На месте продолжают работать профильные службы и ликвидировать последствия атаки.
Напомним, что ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова . В результате атаки пострадал человек, возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива.
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