07:42  11 ноября
Ночная атака на Ровенщину: повреждены частные дома
08:54  11 ноября
Ракетный удар по Харькову: горели 38 гаражей и 15 авто, пострадал человек
12:19  11 ноября
В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2026, 15:49

В Харькове российский дрон попал в автомобиль: погиб человек

11 ноября 2026, 15:49
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Салтовском районе Харькова российский беспилотник попал в автомобиль. В результате атаки погиб человек. Также повреждено остекление окон многоквартирного дома

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Сначала глава области информировал, что после попадания дрона в автомобиль на месте вспыхнул пожар. Предварительно пострадавших не было.

Впоследствии информацию уточнили. По словам Синегубова, в результате российского удара погиб человек. На месте продолжают работать профильные службы и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, что ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова . В результате атаки пострадал человек, возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков авто россияне дрон
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Прикарпатье женщина напала на водитель автобуса
11 ноября 2026, 17:25
Приказал обстрелять жилые дома Покровска: российскому генералу объявили подозрение
11 ноября 2026, 17:16
В Киевской области незаконно добыли песок более миллиарда гривен: подозревают предпринимателя
11 ноября 2026, 16:58
Пограничники уничтожили 13 вражеских "птичек" в Сумской области
11 ноября 2026, 16:55
Возле железнодорожного вокзала в Киеве мужчина избил знакомого
11 ноября 2026, 16:46
Кокаин, мефедрон и 2,5 кг наркотиков: в Киеве задержан подозреваемый в сбыте
11 ноября 2026, 16:20
В Днепре мужчина заказал ложные права категорий B и C: где его разоблачили
11 ноября 2026, 15:57
Насиловал жену и двух дочерей в течение девяти лет: в Одессе мужчину приговорили к 15 годам
11 ноября 2026, 15:29
Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина погиб под колесами иномарки
11 ноября 2026, 14:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Все блоги »