В Харькове российский дрон попал в автомобиль: погиб человек

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В Салтовском районе Харькова российский беспилотник попал в автомобиль. В результате атаки погиб человек. Также повреждено остекление окон многоквартирного дома

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Сначала глава области информировал, что после попадания дрона в автомобиль на месте вспыхнул пожар. Предварительно пострадавших не было.

Впоследствии информацию уточнили. По словам Синегубова, в результате российского удара погиб человек. На месте продолжают работать профильные службы и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, что ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова . В результате атаки пострадал человек, возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива.