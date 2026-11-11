В Прикарпатье женщина напала на водитель автобуса

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом на маршруте №6 "Радиозавод – Европейская площадь" в Ивано-Франковске. Пассажирка автобуса напала на водительницу. В результате нападения потерпевшая получила синяк и ссадины на челюсти и подбородке.

На суде женщина признала вину. Она рассказала, что плохо ориентировалась в городе, решила спросить у водительницы, на какой остановке ей нужно выйти, однако получила грубый ответ. Водитель остановила транспорт, вышла на улицу, и там женщина ее избила.

Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.