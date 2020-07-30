У МВС повідомили про посилення контролю за нелегальним обігом зброї
Заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що Міністерство внутрішніх справ має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.
Про це йдеться в матеріалі "РБК-Украина", передає RegioNews.
Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", - зазначив Геращенко.
Однак, за його словами, Служба безпеки України веде розслідування, звідки луцький терорист і його передбачуваний спільник з Харкова отримували зброю.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.
У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.
Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.
Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.