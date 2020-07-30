У МВС повідомили про посилення контролю за нелегальним обігом зброї

Причиною такого рішення стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві

Причиною такого рішення стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві

Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що Міністерство внутрішніх справ має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Украина", передає RegioNews.

Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", - зазначив Геращенко.

Однак, за його словами, Служба безпеки України веде розслідування, звідки луцький терорист і його передбачуваний спільник з Харкова отримували зброю.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.