В Днепре мужчина заказал ложные права категорий B и C: где его разоблачили

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре 46-летнему мужчине сообщили о подозрении в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения. Фальшивый документ категорий B и C он заказал через интернет, а затем предъявил полицейским во время проверки на блокпоста

Об этом сообщили правоохранители, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина обнаружил в интернете объявление об изготовлении документов. Он передал исполнителям свои персональные данные и перечислил деньги за услугу.

Впоследствии по почте получил водительское удостоверение, которое якобы выдали в территориальном сервисном центре МВД. В документе содержалась ложная информация о прохождении обучения и получении права управлять транспортными средствами категорий B и C.

Во время проверки документов на блокпосту в городе Подгородное мужчина предъявил удостоверение полицейским, достоверно зная, что поддельное оно.

Проведенная экспертиза подтвердила ложность документа.

По результатам досудебного расследования мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов и использование заведомо подложного документа.

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который пользовался поддельным водительским удостоверением. Документ он предъявил полицейским во время проверки на дороге. Теперь фигуранту грозит до двух лет ограничение свободы.