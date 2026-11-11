07:42  11 ноября
Ночная атака на Ровенщину: повреждены частные дома
08:54  11 ноября
Ракетный удар по Харькову: горели 38 гаражей и 15 авто, пострадал человек
12:19  11 ноября
В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2026, 15:57

В Днепре мужчина заказал ложные права категорий B и C: где его разоблачили

11 ноября 2026, 15:57
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Днепре 46-летнему мужчине сообщили о подозрении в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения. Фальшивый документ категорий B и C он заказал через интернет, а затем предъявил полицейским во время проверки на блокпоста

Об этом сообщили правоохранители, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина обнаружил в интернете объявление об изготовлении документов. Он передал исполнителям свои персональные данные и перечислил деньги за услугу.

Впоследствии по почте получил водительское удостоверение, которое якобы выдали в территориальном сервисном центре МВД. В документе содержалась ложная информация о прохождении обучения и получении права управлять транспортными средствами категорий B и C.

Во время проверки документов на блокпосту в городе Подгородное мужчина предъявил удостоверение полицейским, достоверно зная, что поддельное оно.

Проведенная экспертиза подтвердила ложность документа.

По результатам досудебного расследования мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов и использование заведомо подложного документа.

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который пользовался поддельным водительским удостоверением. Документ он предъявил полицейским во время проверки на дороге. Теперь фигуранту грозит до двух лет ограничение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр права мужчина
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Прикарпатье женщина напала на водитель автобуса
11 ноября 2026, 17:25
Приказал обстрелять жилые дома Покровска: российскому генералу объявили подозрение
11 ноября 2026, 17:16
В Киевской области незаконно добыли песок более миллиарда гривен: подозревают предпринимателя
11 ноября 2026, 16:58
Пограничники уничтожили 13 вражеских "птичек" в Сумской области
11 ноября 2026, 16:55
Возле железнодорожного вокзала в Киеве мужчина избил знакомого
11 ноября 2026, 16:46
Кокаин, мефедрон и 2,5 кг наркотиков: в Киеве задержан подозреваемый в сбыте
11 ноября 2026, 16:20
В Харькове российский дрон попал в автомобиль: погиб человек
11 ноября 2026, 15:49
Насиловал жену и двух дочерей в течение девяти лет: в Одессе мужчину приговорили к 15 годам
11 ноября 2026, 15:29
Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина погиб под колесами иномарки
11 ноября 2026, 14:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Все блоги »