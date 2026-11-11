На Прикарпатье женщина из-за ревности напала на мужчину со шваброй

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина и мужчина жили в его доме около пяти лет. В сентябре этого года у них произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта женщина взяла швабру и дважды ударила его деревянной рукоятью по голове.

В результате избиения у мужчины обнаружили ссадину в участке головы, которое принадлежит к легким телесным повреждениям, а также рану в левом теменном участке головы.

Женщина признана виновной и назначена ей наказание в виде 80 часов общественных работ.

Напомним, в Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело. Как выяснили правоохранители, между сожительницами во время застолья с алкоголем произошла ссора.