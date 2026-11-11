Пограничники уничтожили 13 вражеских "птичек" в Сумской области
Украинские военные продолжают уничтожать российские дроны. Пограничники в Сумской области показали, как атакуют российские дроны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу пограничного отряда "Стальная граница". Мобильные огневые группы смогли уничтожить 13 российских беспилотников типа "Молния", которые россияне направили в Сумскую область.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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