В Киеве выросло количество пострадавших: под завалами еще могут быть люди

Фото: ГСЧС Киева

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки российских войск на Киев возросло до 30 человек, среди них – двое детей 7 и 10 лет

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам спикера КГВА Екатерины Поп, 15 пострадавших госпитализировали.

Больше разрушений – в Деснянском районе, где продолжается поисково-спасательная операция. Там в многоэтажке возник масштабный пожар, спасатели продолжают разбирать завалы. Есть риск, что под ними остаются люди.

В целом удар нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре:

повреждено более 30 домов в 9 районах столицы,

в нескольких районах – медицинские учреждения,

также пострадали нежилые здания и территория учебного заведения.

В Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах развернутые штабы для помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. По состоянию на утро подтверждена гибель четырех человек.

Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.