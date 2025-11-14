У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди

Фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих унаслідок нічної масованої атаки російських військ на Київ зросла до 30 осіб, серед них – двоє дітей 7 і 10 років

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами речниці КМВА Катерини Поп, 15 постраждалих госпіталізували.

Найбільше руйнувань – у Деснянському районі, де триває пошуково-рятувальна операція. Там у багатоповерхівці виникла масштабна пожежа, рятувальники продовжують розбирати завали. Є ризик, що під ними залишаються люди.

Загалом удар завдав значної шкоди цивільній інфраструктурі:

пошкоджено понад 30 будинків у 9 районах столиці,

у кількох районах – медичні заклади,

також постраждали нежитлові будівлі й територія навчального закладу.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнуті штаби для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Станом на ранок підтверджено загибель чотирьох людей.

Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.