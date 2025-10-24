Фото: Facebook/Чернышев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на судебный реестр.

Иск в Печерском райсуде Киева подала его супруга Светлана Чернышева в конце октября. Дело будет рассматривать судья Вита Ермичева, которая была переведена в столичный суд из Барского районного суда Винницкой области из-за высокого объема дел.

Согласно последней декларации Чернышева, которую он подал при освобождении от должности вице-премьера в июле 2025 года, в собственности семьи – пять квартир в Киеве общей площадью 386 кв. м. На жену записан автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2020 года выпуска.

Данные: Судебная власть Украины

Супруги владеют значительным ценным имуществом. Среди него семь наручных часов и по одним настенным и напольным часам у Алексея Чернышева. Светлана Чернышева является владелицей четырех часов и ювелирных изделий брендов Cartier, Tiffany и Van Cleef & Arpels. Также в семье есть коллекция живописи ХХ века из 30 полотен, библиотека великих писателей (20 томов) и энциклопедический словарь на 85 томов.

На банковских счетах эксвицепремьер единства держит 52,1 млн грн, 101,6 тыс. евро и 46,2 тыс. швейцарских франков. Его жена задекларировала 296 тыс. грн., 3,4 тыс. евро и 3,3 тыс. долларов. Наличными семья имеет $180 тыс., 90 тыс. грн, 13,6 тыс. евро и 1 тыс. швейцарских франков.

Напомним, в июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения – залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании, которые отрицали свое участие.

НАБУ начало новое расследование эксминистра Чернышева. Речь идет о возможной легализации имущества на территории Козина – земельных участков и домов в коттеджном городке.

