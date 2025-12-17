Графики на 18 декабря: как будут отключать свет в Украине в четверг

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.

Также в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.

Ранее в сети показали условия работы энергетиков в одном из прифронтовых регионов. Быстро доехать до места работ или эвакуироваться – достаточно проблематично.