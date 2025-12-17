14:04  17 декабря
17 декабря 2025, 16:14

Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов

17 декабря 2025, 16:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Людмила Дрозд, старшая следователь в Нацполиции Одесской области, заплатила за недвижимость в киевском жилищном комплексе бизнес-класса «Соломенский» за 100 000 долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование hromadske.

Журналисты выяснили, что Дрозд пользуется этой квартирой площадью 107,9 м² с мужем Виталием Дроздом, который ныне является заместителем руководителя Первого следственного отдела Государственного бюро расследований в Киеве.

Рыночная стоимость такого жилья по состоянию на конец 2025 года составляет более 300 000 долларов.

Сейчас это жилье принадлежит матери Людмилы Дрозд – Елене Лысенко. Но в 2020 году имущественные права на квартиру купила сама Людмила Дрозд.

Интересно, что в декларации Людмилы за 2020 год таких денег журналисты не нашли. Женщина задекларировала эту покупку только в следующем году, когда зарегистрировала права на объекты недвижимости.

Как сообщалось, семьи двух заместителей руководителя Департамента киберполиции за несколько лет стали владельцами недвижимости на десятки миллионов гривен. Журналисты Bihus.Info обратили внимание на то, что многие такие имущества не указывались в декларациях.

