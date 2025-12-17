"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости

Фото из открытых источников

Певец Виталий Козловский признается, что у него был непростой период. В частности, с зависимостью от алкоголя

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певца, этот темный период произошел с ним во взрослом возрасте. Сначала, признает он, было достаточно хорошо, а потом пришло понимание, что это все действительно убивает.

"Ты неделями не можешь прийти в сознание. Я слишком много баловался с такой чертовщиной. С алкоголем и его разновидностями. Я жил для себя, как стрекоза, не думая о завтра. Меня очень сильно выровняла семья, появление моего сына. Он – мое спасение. Не зря его Оскар назвал. Это моя награда в жизни. Он меня мотивирует думать не только сегодня, но и завтра", - говорит Виталий Козловский.

Он отметил, что речь идет только об алкоголе. Остальные вещества он не употреблял. Кроме того, артист отказался и от алкогольных напитков.

Напомним, ранее певец Вельбой также признался, что имел проблемы с зависимостями. По словам артиста, он обращался в реабилитационный центр. Впоследствии он решил переехать из столицы.