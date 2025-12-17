21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 20:30

"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости

17 декабря 2025, 20:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певец Виталий Козловский признается, что у него был непростой период. В частности, с зависимостью от алкоголя

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певца, этот темный период произошел с ним во взрослом возрасте. Сначала, признает он, было достаточно хорошо, а потом пришло понимание, что это все действительно убивает.

"Ты неделями не можешь прийти в сознание. Я слишком много баловался с такой чертовщиной. С алкоголем и его разновидностями. Я жил для себя, как стрекоза, не думая о завтра. Меня очень сильно выровняла семья, появление моего сына. Он – мое спасение. Не зря его Оскар назвал. Это моя награда в жизни. Он меня мотивирует думать не только сегодня, но и завтра", - говорит Виталий Козловский.

Он отметил, что речь идет только об алкоголе. Остальные вещества он не употреблял. Кроме того, артист отказался и от алкогольных напитков.

Напомним, ранее певец Вельбой также признался, что имел проблемы с зависимостями. По словам артиста, он обращался в реабилитационный центр. Впоследствии он решил переехать из столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба
16 декабря 2025, 01:30
"Как будто тот проклятый дрон летит прямо на меня": певица Lida Lee рассказала об опасных съемках
16 декабря 2025, 00:30
Ведущий Алексей Суханов признался, почему у него не было детей с бывшей женой
12 декабря 2025, 22:30
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Удостоверение без экзаменов" через соцсети: в полиции напомнили о последствиях использования преступных схем
17 декабря 2025, 20:27
Искал легкие деньги: на Буковине задержали мужчину, который поджег машину - авто сгорело дотла
17 декабря 2025, 20:15
Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле
17 декабря 2025, 20:13
В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении
17 декабря 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »