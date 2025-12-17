В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
Люди перекрыли дорогу из-за многодневного отсутствия электроснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
По имеющейся информации причина перекрытия – не плановые отключения света.
"На проспекте Поля в Днепре жители одной из многоэтажек перекрыли дорогу", – говорится в сообщении.
Люди рассказали: в доме нет электроэнергии даже тогда, когда ее дают по графику, а в квартирах – все электрическое.
Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине. От вражеских ударов страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины.
На Днепропетровщине родители в течение 7 лет насиловали и снимали в порно свою дочьВсе новости »
17 декабря 2025, 14:20Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело относительно военного передали в суд
16 декабря 2025, 13:19На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
15 декабря 2025, 08:43
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье
17 декабря 2025, 22:27Графики на 18 декабря: как будут отключать свет в Украине в четверг
17 декабря 2025, 21:59Жестокое убийство на Харьковщине: мужчина расправился с гостем топором
17 декабря 2025, 21:55Тройное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель устроил "гонки"
17 декабря 2025, 21:35Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все блоги »