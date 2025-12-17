В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

По имеющейся информации причина перекрытия – не плановые отключения света.

"На проспекте Поля в Днепре жители одной из многоэтажек перекрыли дорогу", – говорится в сообщении.

Люди рассказали: в доме нет электроэнергии даже тогда, когда ее дают по графику, а в квартирах – все электрическое.

Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине. От вражеских ударов страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины.