21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 21:44

В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света

17 декабря 2025, 21:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Люди перекрыли дорогу из-за многодневного отсутствия электроснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

По имеющейся информации причина перекрытия – не плановые отключения света.

"На проспекте Поля в Днепре жители одной из многоэтажек перекрыли дорогу", – говорится в сообщении.

Люди рассказали: в доме нет электроэнергии даже тогда, когда ее дают по графику, а в квартирах – все электрическое.

Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине. От вражеских ударов страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
отключения света Днепр Днепропетровская область протесты дорога видео
На Днепропетровщине родители в течение 7 лет насиловали и снимали в порно свою дочь
17 декабря 2025, 14:20
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело относительно военного передали в суд
16 декабря 2025, 13:19
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
15 декабря 2025, 08:43
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье
17 декабря 2025, 22:27
Графики на 18 декабря: как будут отключать свет в Украине в четверг
17 декабря 2025, 21:59
Жестокое убийство на Харьковщине: мужчина расправился с гостем топором
17 декабря 2025, 21:55
Тройное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель устроил "гонки"
17 декабря 2025, 21:35
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »