В Киеве во время атаки РФ повреждена квартира заместителя начальника Полтавской ОВА

фото: Прокуратура Украины

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил редактор Кременчугской газеты Олег Булашев в своем Телеграмм-канале.

"Сегодня ночью, во время вражеской атаки на Киев, в результате удара шахеда, повреждена квартира заместителя начальника Полтавской ОВ Антона Чубенко и его дочери – молодой украинской художницы Маргариты Чубенко", – говорится в сообщении.

В самой квартире, которая также является мастерской Маргариты Чубенко, не осталось целым ни одного окна, а внутри разбита мебель и другое имущество. К счастью, все остались живы.

Как сообщалось, в Киеве в результате вражеской атаки 23 октября пострадали семь человек. Пятеро получили травмы, нуждавшиеся в госпитализации, двое будут лечиться амбулаторно.