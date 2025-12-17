21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
17 декабря 2025, 22:27

Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье

17 декабря 2025, 22:27
фото: Запорожская ОВА
До 32-х возросло количество раненых в результате российской атаки на город Запорожье и Запорожский район

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 32 раненых: увеличивается количество людей, пострадавших от вражеской атаки в Запорожье и Запорожский район. За помощью к врачам продолжают обращаться жители областного центра", – говорится в сообщении.

По его словам, часть пострадавших после получения помощи продолжают лечение на дому.

Напомним, вечером 16 декабря армия РФ нанесла удар беспилотником по Запорожью. Впоследствии город атаковали авиабомбами.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
