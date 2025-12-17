Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье

фото: Запорожская ОВА

До 32-х возросло количество раненых в результате российской атаки на город Запорожье и Запорожский район

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 32 раненых: увеличивается количество людей, пострадавших от вражеской атаки в Запорожье и Запорожский район. За помощью к врачам продолжают обращаться жители областного центра", – говорится в сообщении.

По его словам, часть пострадавших после получения помощи продолжают лечение на дому.

Напомним, вечером 16 декабря армия РФ нанесла удар беспилотником по Запорожью. Впоследствии город атаковали авиабомбами.