23 октября 2025, 22:22

Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование

23 октября 2025, 22:22
иллюстративное фото: из открытых источников
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Житомирского горсовета за декларирование недостоверных сведений почти на 9 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"По результатам полной проверки декларации за 2022 год НАПК установило, что депутат скрыл от декларирования сведения о доме отдыха площадью 168,2 кв.м, в г. Житомире, которым пользовался", – говорится в сообщении.

Общий размер недостоверных сведений, указанных в декларации, составляет более 8,7 млн. грн.

В связи с этим должностному лицу инкриминируется умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений.

Напомним, в Житомирской области чиновник попал под следствие из-за организации коррупционной схемы. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

