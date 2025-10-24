В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти

фото: unn.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Для совершения преступления террорист приобрел 5-литровую бутылку с бензином, с которой планировал незаметно попасть на территорию госучреждения в темное время суток.

Затем по инструкции российской спецслужбы он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на телефонную камеру.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и сорвали их. Агент РФ задержан в хостеле близ Института, где он поселился, чтобы провести доразведку возле правительственного учреждения и выбрать "удобный" момент для поджога", – говорится в сообщении.

Террористом оказался 20-летний житель Винницы, попавший в поле зрения окупантов во время поиска "легких заработков" в Телеграмм-каналах. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.