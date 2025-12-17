21:44  17 декабря
17 декабря 2025, 21:55

Жестокое убийство на Харьковщине: мужчина расправился с гостем топором

17 декабря 2025, 21:55
Иллюстративное фото
В Харьковской области суд избрал наказание для мужчины, который жестоко убил человека. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Трагедия произошла в апреле 2023 года в Дергачах. Мужчина устроил застолье с алкоголем вместе со знакомым. Вдруг между ним и гостем произошла ссора. Во время конфликта хозяин дома схватил топор и дважды ударил мужчину обухом по голове и туловищу. Когда потерпевший уже не мог сопротивляться, злоумышленник ударил его еще не менее 20 раз.

По результатам экспертизы стало известно, что потерпевший получил многочисленные тяжелые травмы: переломы ребер, повреждение легких, разрывы печени и селезенки. От полученных травм он скончался на месте.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.

убийство Харьковская область
