24 жовтня 2025, 19:24

Підозрюваний ексвіцепрем'єр єдності Чернишов рятує від конфіскації розкішне майно

24 жовтня 2025, 19:24
Фото: Facebook/Чернишов
Сім'я колишнього віцепрем'єра-міністра єдності Олексія Чернишова розпочала судовий процес щодо поділу майна подружжя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на судовий реєстр.

Позов у Печерському райсуді Києва подала його дружина Світлана Чернишова наприкінці жовтня. Справу розглядатиме суддя Віта Єрмічова, яка була переведена до столичного суду з Барського районного суду Вінницької області через високий обсяг справ.

Згідно з останньою декларацією Чернишова, яку він подав при звільненні з посади віцепрем'єра у липні 2025 року, у власності сім'ї – п'ять квартир у Києві загальною площею 386 кв. м. На дружину записано автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску.

Дані: Судова влада України

Подружжя володіє значним цінним майном. Серед нього сім наручних годинників та по одному настінному і підлоговому годиннику у Олексія Чернишова. Світлана Чернишова є власницею чотирьох годинників та ювелірних виробів брендів Cartier, Tiffany і Van Cleef & Arpels. Також у сім'ї є колекція живопису ХХ століття з 30 полотен, бібліотека великих письменників (20 томів) і енциклопедичний словник на 85 томів.

На банківських рахунках ексвіцепрем'єр єдності тримає 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро та 46,2 тис. швейцарських франків. Його дружина задекларувала 296 тис. грн, 3,4 тис. євро та 3,3 тис. доларів. Готівкою сім'я має $180 тис., 90 тис. грн, 13,6 тис. євро та 1 тис. швейцарських франків.

Нагадаємо, у червні на той час ще віцепрем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов'язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід – заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

НАБУ розпочало нове розслідування щодо ексміністра Чернишова. Йдеться про можливу легалізацію майна на території Козина – земельних ділянок і будинків у котеджному містечку.

суд Чернишов Олексій Михайлович Київ гроші майно конфіскація
