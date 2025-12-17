21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 20:47

Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%

17 декабря 2025, 20:47
Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины
Украина отчиталась об успехах Сил обороны и призвала партнеров усилить поддержку на фоне длительного противостояния с РФ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время участия в онлайн-формате в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", передает RegioNews.

Украинские военные продолжают активные операции на востоке страны. Благодаря поисково-ударным действиям сил обороны удалось отбросить российские войска от Купянска. В настоящее время под контроль ВСУ перешли почти 90% территории города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил о ситуации на Покровском направлении. Противник пытается захватить Покровск уже более 17 месяцев, однако украинские подразделения удерживают оборону и перехватывают инициативу.

В результате контрнаступательных действий украинские военные вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части Покровска.

По словам Сырского, успехи на этих направлениях стали возможны благодаря четкому взаимодействию различных подразделений и постоянному контролю ситуации на передовой. В то же время работа продолжается, и украинские войска готовятся к дальнейшим операциям.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск на Харьковщине, где ведутся ожесточенные бои.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
