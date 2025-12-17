Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

Украина отчиталась об успехах Сил обороны и призвала партнеров усилить поддержку на фоне длительного противостояния с РФ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время участия в онлайн-формате в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", передает RegioNews.

Украинские военные продолжают активные операции на востоке страны. Благодаря поисково-ударным действиям сил обороны удалось отбросить российские войска от Купянска. В настоящее время под контроль ВСУ перешли почти 90% территории города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил о ситуации на Покровском направлении. Противник пытается захватить Покровск уже более 17 месяцев, однако украинские подразделения удерживают оборону и перехватывают инициативу.

В результате контрнаступательных действий украинские военные вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части Покровска.

По словам Сырского, успехи на этих направлениях стали возможны благодаря четкому взаимодействию различных подразделений и постоянному контролю ситуации на передовой. В то же время работа продолжается, и украинские войска готовятся к дальнейшим операциям.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск на Харьковщине, где ведутся ожесточенные бои.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.