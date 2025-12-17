Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша

Фото из открытых источников

Блогерша Симбочка рассказала о страшном моменте в своей жизни. Тогда она потеряла ребенка на 8-й неделе

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Трагедия произошла, когда блогерша была в браке с бывшим мужем Андреем. Подруга разбила их машины, после чего у Симбочки начались проблемы после сильного стресса. Это спровоцировало кровотечение. Девушку положили в больницу, однако выписали через несколько дней. Позже выяснилось, что это была ошибка.

Через неделю у Симбочки началось кровотечение за рулем. Оказалось, что плод замер и не развивается. Врачи дали девушке пилюлю для медикаментозного аборта.

"Это было болезненнее, чем сами роды. Это было очень больно, я помню, как мучалась... Эмбрион очень такой крошечный, было видно ручки. Я просто сидела и всматривалась в это. Я осторожно с прокладки переложила его в ванную и сидела, наверное, часа два и смотрела", - говорит блогерша.

Однако самым большим шоком стало поведение ее мужа. Он пришел домой, увидел жену в таком состоянии, и "убрал".

"Ему ничего не оставалось сделать, как избавить меня от этого стресса. Он взял перчатку, пакетик, взял плодное яйцо, эмбрион – в унитаз и смыл. Он настолько это делал хладнокровно, словно в нем не было ничего человеческого", - вспоминает Симбочка.

Справка. Симбочка – популярная украинская тикток-блогерка. Молодая мама: воспитывает дочь Софию, родившуюся в отношениях с певцом Ильей Парфенюком. В соцсетях блоггер рассказывает о личной жизни и материнстве.