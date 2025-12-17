21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
17 декабря 2025, 21:35

Тройное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель устроил "гонки"

17 декабря 2025, 21:35
Фото: Нацполиция
В Ровенской области произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадавших госпитализировали

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

24-летний водитель BMW решил обогнать другой автомобиль. Он пересек сплошную полосу и выехал на встречную, где допустил столкновение сначала с автомобилем Volkswagen Tiguan, а затем со встречным Hyundai Kona, за рулем которого была 40-летняя женщина.

В результате ДТП водителя и пассажирку BMW, а также водитель Hyundai госпитализировали с травмами.

"Установлено, что водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения, впрочем от прохождения обследования отказался. Следовательно, на него правоохранители составили протокол по ст. 124 (ДТП-механика) и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе. полиции.

Напомним, в Ровенской области водитель сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия. Парень получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы до сих пор находится в больнице.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье
17 декабря 2025, 22:27
Графики на 18 декабря: как будут отключать свет в Украине в четверг
17 декабря 2025, 21:59
Жестокое убийство на Харьковщине: мужчина расправился с гостем топором
17 декабря 2025, 21:55
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
