Тройное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель устроил "гонки"

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

24-летний водитель BMW решил обогнать другой автомобиль. Он пересек сплошную полосу и выехал на встречную, где допустил столкновение сначала с автомобилем Volkswagen Tiguan, а затем со встречным Hyundai Kona, за рулем которого была 40-летняя женщина.

В результате ДТП водителя и пассажирку BMW, а также водитель Hyundai госпитализировали с травмами.

"Установлено, что водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения, впрочем от прохождения обследования отказался. Следовательно, на него правоохранители составили протокол по ст. 124 (ДТП-механика) и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе. полиции.

